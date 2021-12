Green pass sugli autobus, a Siena ‘day one’ senza criticità

Non ci sarebbero state particolari criticità in provincia di Siena nei controlli al green pass sui mezzi di trasporto pubblico locale. Così sarebbe stato un day one dell’obbligo di green pass a bordo degli autobus all’insegna della tranquillità. Autolinee Toscane sta dando una mano alle Prefetture toscane supportando le forze dell’ordine e mettendo in campo le proprie forze per verificare che, oltre al biglietto, ci sia il possesso della certificazione da parte di chi usufruisce del Tpl. Sono 80 i controllori messi a disposizione da AT oggi, di cui 7 a Siena. Gli operatori ‘senesi’ sono intervenuti facendo verifiche soprattutto nelle fermate e negli orari che generano più assembramenti e quindi è stato facile trovarli alla Stazione o in Piazza Gramsci, magari durante l’orario di arrivo o uscita da scuola degli studenti oppure quando finirà la giornata lavorativa. “Oltre a questo, continuano le attività di Autolinee Toscane per rendere sicuri i mezzi e il servizio, attualmente previsto con l’80% della capienza consentita – aveva ricordato l’azienda -.Tutti i bus della Toscana, prima di entrare in servizio, vengono puliti ed igienizzati. In ogni mezzo sono presenti dispenser gel, avvisi, informazioni, grafiche con indicazioni sui corretti comportamenti da seguire. E ricordiamo che è obbligatorio indossare a bordo la mascherina. Confidiamo nella piena collaborazione di tutti i passeggeri”.