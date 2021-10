Green pass, Giani: “Spero che la destra smetta di strizzare l’occhio ai no vax”

“Ci sono alcuni governatori leghisti e del centrodestra, anche di Fratelli d’Italia, che si sono espressi su questo tema. Io ho la sensazione che sia una questione più che altro politica perché ho visto queste forze onestamente strizzare spesso l’occhio ai no green pass. Spero che superino questa impostazione”.

A dirlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo una conferenza stampa in Giunta. “Spero che superino questa impostazione, il Governo è stato molto chiaro e molto netto nelle disposizioni che ha fatto. Al presidente Draghi bisogna essere riconoscenti, ci ha messo la faccia”, aggiunge. “La vaccinazione – ribadisce Giani – come ha detto il presidente Mattarella è un dovere civico quindi non voglio mettermi a spostare a 72 ore la durata del tampone per coloro che non si vogliono vaccinare e fanno il tampone a intermittenza di 24 ore mi sembra di fare qualcosa di non corretto, di sbagliato. Dobbiamo dire a tutti che quando ti vaccini non hai bisogno di aspettare 48-72 ore: sei vaccinato e svolgi quell’azione per te ma anche per prevenire gli altri dal contagio”.

Intanto dalla giunta ha parlato anche l’assessore regionale alle attività produttive e all’economia, Leonardo Marras. ” Riguardo al contestazioni no Green Pass previste per domani non siamo preoccupati, nel senso che ci saranno momenti di assestamento ma siamo molto convinti che questa sia una misura necessaria, anche di rispetto del cliente in molti casi, e deve spingere i cittadini a vaccinarsi – afferma-. In Toscana – spiega Marras – questa situazione sarà più attenuata rispetto al resto dell’Italia perché siamo già oltre il 90% dei cittadini vaccinati e questo ha un effetto immediato anche nei luogo di lavoro, significa che le difficoltà saranno inferiori a quelle delle altre Regioni”