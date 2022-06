Grave incidente sulla Provinciale 326 a Chiusi, due donne in gravi condizioni alle Scotte

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est per un incidente stradale tra due auto sulla Sp 326 nel Comune di Chiusi. Una 52enne è stata trasportata dal Pegaso 2 in codice 3 alle Scotte, una 36enne è stata trasportata dal Pegaso 2 in codice 3 alle Scotte, una 31enne è stata trasportata in codice 2 dall’ambulanza della Misericordia di Sarteano a Nottola e un 26enne è stato trasportato dal Pegaso 3 in codice 2 a Careggi. Altri due feriti lievi (codice 1) sono stati portati a Nottola e alle Scotte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.