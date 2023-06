Graduation day, sabato 17 giugno la laurea ad honorem ad Anthony Fauci

Gli scienziati Anthony Fauci e Rino Rappuoli riceveranno il 17 giugno alle 11 due lauree ad honorem in Medicina e chirurgia conferite dall’università di Siena. La cerimonia in Rettorato precederà il Graduation day, la festa di laurea dedicata ai nuovi dottori e dottoresse che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale all’Università toscana.

Motivazione e laudatio, spiegano dall’ateneo, “saranno a cura dei professori Francesco Dotta, direttore del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze e Vincenzo Sorrentino, direttore del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo”. Ospite d’eccellenza della cerimonia del Graduation day, che inizierà alle 17 in Piazza Del Campo, sarà la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. L’evento pomeridiano sarà aperto dal rettore Roberto Di Pietra, quindi il saluto del sindaco di Siena Nicoletta Fabio. È inoltre in programma il saluto del presidente dell’associazione USiena alumni dell’Università di Siena, Giulio Ancilli.