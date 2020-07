Gradimento dei sindaci d’Italia: De Mossi al 50%, lieve flessione rispetto al 2018

Al 50% dei consensi con una lieve flessione rispetto al 2018, questo, per il Governance Poll, de Il Sole 24 ore è l’indice di gradimento del sindaco di Siena Luigi De Mossi. Il podio è occupato dai sindaci di Bari, Messina e Bergamo. Tra i toscani i più amati risultano essere Dario Nardella, nella sua Firenze, e Francesco Persinani, di Massa: entrambi hanno il 56 per centro dei consensi anche se il dato è in calo. Bene anche Tomasi, sindaco di Pistoia, e Ghinelli, primo cittadino di Arezzo. Il peggiore dei toscani è il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini con il 49,5% dei consensi. Molto male Biffoni che in un anno, a Prato, è sceso del 6% nell’indice, ma sono sette su dieci i sindaci che non hanno goduto di exploit di popolarità nell’ultimo anno. Tra i governatori Enrico Rossi (in scadenza del mandato), scivola al decimo posto (su 18) col 46% dei consensi (-2% rispetto all’elezione)