Giro d’Italia, la tappa dedicata a Gino Bartali transiterà da Monteriggioni

La Questura di Siena ha emesso un’ordinanza per disciplinare il passaggio del Giro d’Italia, che giovedì 20 maggio, in occasione della 12esima tappa, prenderà avvio da Siena per transitare nel Comune di Monteriggioni. Nello specifico, la carovana arriverà da via Fiorentina immettendosi nella Strada Regionale 222 “Chiantigiana” in direzione Castellina in Chianti. Il traffico sarà interdetto dalle 9:30 fino alle ore 12 circa e la chiusura interesserà tutte le zone comprese nel tratto tra Fontebecci e Quercegrossa. Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. Si raccomanda alla cittadinanza di tenere in considerazione la temporanea chiusura del tratto indicato. Per informazioni più dettagliate è possibile contattare l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Monteriggioni ai seguenti numeri: 0577 306626/ 0577306639, oppure al numero di cellulare 3356778583. Lungo il percorso, nel tratto che interessa il Comune di Monteriggioni, saranno presenti 70 volontari per assicurare il corretto svolgimento della manifestazione, oltre alle forze di Polizia coordinate dalla Questura di Siena. Si ricorda il rispetto delle norme anti Covid-19, quali l’uso della mascherina e la distanza interpersonale, ribadendo che ogni abuso verrà punito ai sensi di legge.