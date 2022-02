Giorno del Ricordo, a Siena cerimonia al parco Norma Cossetto

In occasione del “Giorno del Ricordo” che si celebra oggi, giovedì 10 febbraio 2022, il Comitato 10 Febbraio, con il patrocinio del Comune di Siena, ha organizzato per sabato 12 febbraio alle ore 16, al parco Norma Cossetto, una cerimonia di commemorazione dei martiri delle Foibe e degli Esuli Giuliano-Dalmati.

Il Giorno del Ricordo è dedicato alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Il 10 febbraio1947, a Parigi, venivano firmati i trattati di Pace con i quali l’Istria, il Quarnaro, Zara e parte del territorio della Venezia Giulia furono assegnati alla Jugoslavia.

“Nel Giorno del Ricordo rivolgiamo un pensiero commosso alle vittime delle Foibe e dell’esodo istriano, giuliano e dalmata. La memoria dei nostri connazionali deve essere raccontata e difesa. Noi continueremo a farlo – spiega l’assessore del Comune di Siena Francesco Michelotti – quella di sabato sarà una cerimonia dedicata alla riflessione, non è importante solo ricordare ma anche prendere spunto dal passato per migliorare quello che siamo oggi nel rispetto degli uomini e delle donne che tanto hanno fatto per il bene del nostro paese”.