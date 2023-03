Giornate di primavera, apertura straordinaria di palazzo Chigi Saracini: il Fai collabora con la Chigiana

Una collaborazione d’eccezione per le giornate Fai di primavera che si svolgeranno tra sabato e domenica: quella con la Chigiana, che ha accettato di mostrare i preziosi tesori celati all’interno della sua sede, il palazzo Chigi Saracini.

A farlo sapere sono gli organizzatori delle giornate Fai. “Qui i visitatori potranno ammirare preziosi capolavori dei maggiori artisti senesi appartenenti alla collezione di proprietà di Chigiana e banca Monte dei Paschi di Siena, ma anche conoscere la storia e l’attività della Chigiana attraverso il racconto delle guide turistiche e dei volontari che li accompagneranno. Sassetta, Beccafumi, Rutilio Manetti, Gian Lorenzo Bernini sono solo alcuni degli artisti dei quali i visitatori potranno ammirare le opere, in una cornice non comune. Il palazzo Chigi Saracini racchiude infatti memorie secolari, dalla battaglia di Montaperti del 1260, alla storia più recente legata al conte Guido Chigi Saracini e alla nascita dell’Accademia Musicale Chigiana, una delle più importanti istituzioni di perfezionamento musicale al mondo”, fanno sapere.

Solo per le Giornate Fai di Primavera “verrà mostrata la Biblioteca dell’accademia Chigiana, con i suoi affreschi che raccontano la storia di Sapia Salvani, narrata da Dante nel Purgatorio, e la sua importante raccolta di spartiti e volumi di argomento musicale. La Delegazione Fai di Siena propone quindi una visita davvero imperdibile con un finale a sorpresa offerto dall’Accademia Musicale Chigiana”, spiegano ancora.

Tornano inoltre i ragazzi del progetto Apprendisti ciceroni, che il Fai porta avanti da anni con le scuole per avvicinare e sensibilizzare i più giovani al nostro patrimonio culturale. Quest’anno i ragazzi della classe III CT dell’Istituto Caselli e quelli della III A e III C del Liceo Duccio di Buoninsegna nella giornata di sabato si misureranno nell’illustrazione di due dei luoghi aperti in esclusiva per le giornate di Primavera: l’oratorio di S. Cecilia e la cappella di San Galgano.

“Le giornate Fai di Primavera sono realizzate con la collaborazione dell’Accademia musicale Chigiana e della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Un ringraziamento va inoltre alle Guide turistiche di Siena, alle insegnanti dell’Istituto Caselli e del Liceo Duccio di Buoninsegna e a Mps. Al Chigiana Art Café saranno attive convenzioni per i partecipanti alle Giornate Fai di Primavera delle quali ringraziamo Opera Laboratori Fiorentini”, aggiungono dal Fai.

Accademia Musicale Chigiana – Palazzo Chigi Saracini. Orario per le visite sabato 25 e domenica 26 marzo 2023: mattino: dalle 10 alle 12.30 (ingressi alle 10, 11, 12); pomeriggio: dalle 14.30 alle 17.30 (ingressi alle 14.30, 15.30, 16.30)

Prenotazione obbligatoria online su www.giornatefai.it (le prenotazioni chiuderanno il giorno precedente alla visita alle 20), ogni visita è a contributo libero minimo a partire da 5 euro.Riservati alcuni ingressi a coloro che si iscriveranno in loco al Fai.

Gli iscritti Fai usufruiranno da subito di sconti e convenzioni per tutto l’anno in più di 1600 strutture e luoghi d’arte e cultura in tutta Italia (www.fondoambiente.it). Per l’elenco completo delle aperture sarà possibile consultare il sito www.giornatefai.it.