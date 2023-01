Gestione dei servizi turistici, la Monteriggioni AD 1213 apre l’avviso pubblico per la ricerca di personale

E’ stata indetta una selezione pubblica per la ricerca di personale per lo svolgimento di lavoro part time/full time – tempo determinato per la gestione dei servizi turistici.

I servizi affidati alla Monteriggioni AD 1213 srl, da parte del Comune di Monteriggioni, che si potrebbero rendere necessari e che sono relativi all’avviso, durante il periodo di validità della graduatoria, riguardano: accoglienza turisti, accoglienza ospiti in struttura ricettiva, bigliettazione, front office e back office, organizzazione degli eventi e segreteria.

Il contratto applicato è il Ccnl del commercio ed il livello di inquadramento previsto per le mansioni è del 4 livello.

La data di scadenza per la partecipazione è stata fissata per il giorno 12 febbraio entro le mezzanotte. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al termine di scadenza.

Tutte le informazioni circa l’avviso sono reperibili cliccando qui. È possibile partecipare all’avviso compilando il modulo scaricabile al precedente link, allegando la fotocopia del documento di identità ed il curriculum vitae. La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere inviata per posta certificata all’indirizzo mail: [email protected]

Oppure per raccomandata A.R. all’indirizzo: Monteriggioni AD 1213 srl Via Cassia Nord, 150 53035 Monteriggioni (SI)

Il candidato dovrà indicare sull’oggetto della mail:

“Domanda per lo svolgimento di lavoro part time/ full time a tempo determinato-servizi turistici- presso la soc. Monteriggioni AD 1213 s.r.l.”

La data e l’ora del colloquio con la lista dei codici attribuiti ai candidati saranno pubblicati su https://egov.epublic.it/ monteriggioniad1213srl/it-it/ amministrazione/ amministrazione-trasparente/ bandi- di-concorso

Il codice attribuito ad ogni candidato verrà̀ trasmesso per posta elettronica all’indirizzo mail comunicato dal candidato tramite la domanda di partecipazione, a decorrere dal giorno 17 febbraio 2023. La non partecipazione al colloquio orale farà̀ decadere la possibilità̀ al candidato di entrare nella graduatoria finale.

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito:https://egov.epublic.it/monteriggioniad1213srl/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi- di-concorso

Sarà pubblicata il giorno 10 marzo 2023 e avrà validità dal 15 marzo fino al 14marzo 2024. Le assunzioni saranno effettuate, in base alle necessità dell’azienda, attingendo dalla graduatoria di personale disponibile, sino all’esaurimento della stessa.

Le domande pervenute verranno valutate per titoli e successivamente ad un colloquio verrà formata la graduatoria di durata un anno dalla scadenza del bando. Il modulo di partecipazione ed i criteri seguiti per la selezione sono disponibili direttamente sull’avviso pubblico, scaricabile attraverso il primo link.