Fungo da un chilo e mezzo trovato a Monticiano

Ritrovamento eccezionale di un fungo da 1 chilo e 460 grammi nei boschi attorno a Monticiano. Il fungo è stato trovato da Giada Petrini insieme al figlio Enea. “Il bambino ha iniziato a correre – racconta Giada – perché non aveva mai visto un fungo così grande. Andiamo spesso a cercare i funghi, questa volta siamo stati veramente molto fortunati anche perché c’erano in quelle zone moltissimi cercatori. Questa è un’annata straordinaria, si continua ancora a trovare tanti funghi. La temperatura rimane alta, siamo arrivati a fine ottobre e capita di girare a mezze maniche. Questo certamente ha aiutato e ha influito in questa annata eccezionale per quel che riguarda i funghi”.