Fucecchio, ecco dove montano i fantini

Un’ovazione ha salutato, al momento dell’assegnazione, l’arrivo del cavallo Zarck nel rione Querciola. Su di lui monterà Simone Mereu, esperto del palio di Fucecchio. Buona occasione in Porta Raimonda su Sultano da Clodia per Francesco Caria. Dino Pes monterà per San Pierino mentre Carlo Sanna va nel rione Cappiano. Alessio Migheli monterà Arathon Baio per Torre.

Al giovane Antonio Francesco Mula, in evidenza nell’avvio di stagione, il rione Massarella affida Spartaco da Clodia.

Stefano Piras va in Porta Bernarda, Sebastiano Murtas nel rione Samo. Giuseppe Zedde monterà Bosea per Botteghe, Giovanni Atzeni indosserà il giubbetto di Sant’Andrea su Zamura. E infine Enrico Bruschelli sarà in Ferruzza mentre Gavino Sanna è in Borgonovo.

Nella prima prova di ieri in evidenza Mula, Enrico Bruschelli e Dino Pes nella prima batteria; Gavino Sanna, Mereu, Caria e Piras nella seconda.