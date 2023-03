Fp Cgil Siena, eletta la segreteria che affiancherà Lucia Barbi

Si è riunita, presso il Circolo Arci del Ruffolo, la prima assemblea generale della Fp Cgil Siena dopo l’ultimo congresso provinciale per eleggere la segreteria che affiancherà la segretaria generale Lucia Barbi. Erano presenti Giuliana Mesina, segretaria Fp Cgil Toscana, la segretaria confederale Cgil Siena, Alice D’Ercole, e il coordinatore di Area Vasta Sud Est Fp Cgil, Roberto Carletti. Dopo i numerosi interventi da parte dei delegati sindacali, è stata eletta la nuova Segreteria che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni, composta da Cesare De Sanctis, Luca Franci, Sonia Guerrini e Tiziana Tarquini.

“Il nuovi Segretari avranno il compito di seguire gli enti delle tre zone, Val d’Elsa, Val di Chiana-Amiata e Senese, e le Funzioni Centrali – precisa Lucia Barbi – ed il gruppo dirigente si completa con l’apporto fattivo del Coordinatore Area Vasta Igiene ambientale Massimo Tanganelli e di Andrea Cano per il Terzo Settore, mentre Cosimo Francini mi affiancherà per seguire la Sanità Pubblica e Privata”. “Con la recente firma dei nuovi Ccnl dei nostri comparti – sottolinea la Segretaria – l’attività del 2023 per definire i contratti integrativi e continuare con la tutela collettiva ed individuale che caratterizza la Cgil tutta sarà molto intensa”.

L’assemblea generale ha ringraziato per il lavoro svolto i componenti della precedente Segreteria, che naturalmente continueranno il loro impegno sindacale all’interno della Cgil.