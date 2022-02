Forza Italia Siena: “Emendamento pro Palio: perché il Pd ha votato contro?”

I coordinamenti comunale e provinciale di Forza Italia Siena continuano ad esprimere stupore sul modo di interpretare il collegio senese da parte del segretario del PD Enrico Letta.“Dopo aver perso la voce sulle recenti vicende di MPS, notiamo che Enrico Letta (e con lui il PD) rimane coerente con se stesso e prosegue nel suo silenzio riguardo alle questioni che interessano il territorio in cui è stato eletto. Come Forza Italia Siena pensiamo che sia opportuno rimarcare come, del tutto incomprensibilmente, il PD in Senato abbia votato contro – e sottolineiamo, contro – all’emendamento 2.1500/20 al dl Covid il quale permette lo svolgimento di feste popolari all’aperto, riconosciute di notevole interesse culturale, laddove il territorio di riferimento rientri nella zona bianca. Il PD ha compreso che tale emendamento offriva la possibilità di tornare a correre il Palio?”

Forza Italia Siena chiude con alcune osservazioni: “La cosa che troviamo più sconcertante con questo voto contrario da parte del partito di Enrico Letta, non è solo il non aver compreso che il Palio, con le sue tradizioni e valori, rappresenta uno degli elementi fondanti della comunità senese. Ma fa emergere con chiarezza anche una totale assenza di visione di insieme, fatto molto grave per chi esercita attività politiche, dato che il Palio rappresenta anche un’importantissima spinta economica al tessuto sociale per albergatori, ristoratori, tassisti ed esercizi commerciali in genere, messi in ginocchio da due anni di pandemia. E il non interessarsi a queste cose dà la dimensione della comprensione di un territorio che, sulla carta, il segretario del PD sarebbe chiamato a rappresentare”.