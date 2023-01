Formazione del personale e sconti sui corsi in lingua straniera: intesa tra Aou senese e Università per Stranieri

Promuovere e potenziare progetti comuni, sviluppare iniziative di collaborazione per fare formazione linguistica e culturale. Ed ancora favorire forme di cooperazione interistituzionale in ambito didattico e di ricerca. Sono alcuni degli obiettivi previsti nel protocollo d’intesa tra Aou senese ed Università per Stranieri che è stato siglato negli scorsi giorni. Il protocollo avrà una durata di tre anni e potrà essere rinnovato al suo scadere. L’articolo due di questo patto tra Istituzioni definisce le azioni specifiche che si intendono realizzare. Si parte con la formazione e l’aggiornamento linguistico del personale delle Scotte in inglese, tedesco spagnolo e ucraino. Tra le varie azioni poi ci sono gli sconti previsti per i dipendenti e per i loro figli in caso di frequenza dei corsi di lingue straniere offerti dall’ateneo. In cantiere inoltre la creazione di percorsi d’accoglienza ad hoc per pazienti internazionali o comunque con background linguistico non italofono, con particolare riferimento ai profili dei pazienti immigrati e non alfabetizzati. Una cosa questa che si intende rendere possibile attraverso tirocini per studenti e laureati all’Università per Stranieri. Università ed ospedale sono poi anche a lavoro per sviluppare e partecipare a progetti di cooperazione promossi dai Ministeri o da altri enti nazionali e sovranazionali

MC