Fondo di garanzia, nessun accantonamento per il Comune di Siena

Nessun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per il Comune di Siena. E’ quanto attestato da una delibera della giunta comunale durante la riunione di ieri, giovedì 23 febbraio 2023, che, fra l’altro, certifica come l’amministrazione comunale di Siena rispetti la normativa per quanto riguarda i tempi di pagamento dei propri fornitori.

Secondo i valori attestati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali in data 19 febbraio 2023, l’amministrazione comunale “non è tenuta ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse stanziate per l’acquisto di beni e servizi”.

Di seguito i valori risultati e che si leggono nell’atto: “Stock al debito al 31 dicembre 2021 939.321,65, obiettivo di riduzione del debito (-10%) 93.932,16, valore obiettivo debito al 31 dicembre 2021 845.389,46, stock al debito al 31 dicembre 2022 221.749,90. Importo totale fatture ricevute nell’esercizio 2022 49,22 mln, stock debito inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2022, indicatore annuale di ritardo dei pagamenti 2022 elaborato da PCC -12 giorni”.

“Un risultato – ha sottolineato l’assessore al bilancio Luciano Fazzi, che ha illustrato la delibera durante la giunta – che premia il lavoro dei nostri uffici e che attesta il buon lavoro fatto sul bilancio dell’ente. Il rispetto dei tempi di pagamento è particolarmente importante in questa fase economica”.