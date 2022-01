Enrico Toti, Giuseppe Giordano, Elena Brizio, Pietro Rubegni, Antonio Manganelli, Andrea Buscemi. Sono loro i membri nominati dal sindaco di Siena Luigi De Mossi per comporre il comitato tecnico scientifico della Fondazione Santa Maria della Scala. Lo si apprende da un decreto sindacale pubblicato sull’Albo Pretorio. I nuovi membri resteranno in carica per 4 anni con un possibile rinnovo alla fine del mandato