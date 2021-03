Fondazione Santa Maria della Scala, De Mossi: “Pronto lo statuto, non temo sgambetti dalla maggioranza”

“Lo statuto della Fondazione del Santa Maria della Scala è pronto, pensiamo di portarlo quanto prima in consiglio comunale e non temo sgambetti da maggioranza e opposizione”

Lo dice il sindaco di Siena Luigi De Mossi, durante la videoconferenza con i giornalisti per fare il punto della situazione sull’emergenza epidemiologica da covid. “La commissione ha espresso la massima collaborazione. C’è stata la revisione ed ora è allo studio in Prefettura”. Sulla pandemia De Mossi ha reso i noti i dati del contagio a Siena: “la curva ha ripreso a salire, stiamo attenti – ha detto-, solo così avremo la possibilità di uscire da questa situazione”. Successivamente il sindaco ha ricordato che oggi gli studenti e le loro famiglie possono fare i tamponi rapidi, “bisogna prenotarsi telefonicamente e dimostrare che si fa parte della popolazione scolastica”, ha specificato . “Al momento a Siena sono arrivati 150 kit e, per arrivare a fare lo screening, si può posteggiare nel parcheggio gratuito sotterraneo alla stazione, che è gratuito per la prima mezz’ora”

Vaccini nelle farmacie – “Vogliamo farci trovare pronti”, così il sindaco di Siena Luigi De Mossi, dice la sua sull’argomento dell’intesa per le vaccinazioni covid tra ministero della Salute, Regioni e organizzazioni di rappresentanza dei farmacisti. “Siena si sta preparando per delle soluzioni”, prosegue il sindaco che aggiunge “dobbiamo fare delle valutazioni, anche per venire incontro alle richieste dei farmacisti”

Dosi agli avvocati, dietrofront delle Regione – “Tutte le categorie lavorative non dovrebbero difendere solo il proprio lavoro, ma garantire i diritti a tutta la comunità”, così De Mossi in merito alla questione. “Se gli ordini professionali devono essere delle lobby che fanno da garanti solo a loro stessi, senza garantire i diritti di tutti, capisco quando certi giornalisti si chiedono quale sia l’utilità di queste strutture”.

Siena per Dante – Il sindaco ha ricordato poi gli appuntamenti della città per celebrare il Sommo poeta deliberati dalla Giunta comunale. Il Comune partecipa con l’Università al progetto del progetto culturale dal titolo “Siena Città Dantesca – Una città in mostra” a cura di Alessandro Leoncini e Gaia Ravalli

Sullo stadio Artemio Franchi “fra pochi giorni la pubblicazione del bando per l’assegnazione”, mentre per le nomine della Fondazione Monte dei Paschi “abbiamo fatto il bando, stiamo aspettando le domande”, conclude il sindaco