Fondazione Mps seleziona un tutor per il programma sCOOLFOOD

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena seleziona un docente /tutor per il programma educativo “sCOOLFOOD per un futuro di tutto rispetto” per l’anno scolastico 2022-23. Il percorso, promosso e sostenuto dalla nostra Fondazione, è attuato nelle scuole primarie del primo ciclo dell’Area Vasta Toscana Sud-Est e mira a promuovere percorsi di cittadinanza globale e di educazione allo sviluppo sostenibile, coadiuvando le scuole nella trattazione di temi essenziali che oggi non fanno parte del curriculum degli studenti

Il “Tutor di sCOOLFOOD” è personale docente abilitato, interamente dedicato a sCOOLFOOD, appositamente selezionato e contrattualizzato dalla Fondazione, che ha il compito di affiancare le scuole selezionate ed i docenti nella conduzione del programma e nello svolgimento della didattica. Avrà anche il ruolo di collegamento fra la Fondazione MPS e gli Istituti Scolastici dell’area vasta sud est della Regione Toscana, in particolare della Provincia di Arezzo.

Il/la candidato/a dovrà possedere uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale o specialistica in scienze motorie e sportive, o laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria; dovrà possedere una buona capacità di gestione progettuale ed essere automunito/a.

La scadenza per inviare la propria candidatura è il 20 maggio 2022 all’indirizzo mail: [email protected].

L’avviso è consultabile sul sito della Fondazione Mps (https://www.fondazionemps.it/contributi/avviso-selezione-tutor-scoolfood/)