Fondazione Mps: prosegue a Palazzo Sansedoni la mostra “Luci a Palazzo” di Marco Lodola

Sarà possibile ammirare “Luci a Palazzo”, una selezione di opere di Marco Lodola pittore del Palio dell’Assunta, fino al 31 agosto 2023 presso gli spazi museali della sede della Fondazione Mps.

La rassegna è stata arricchita anche con una decina di disegni preparatori per il Drappellone di agosto 2023.

Lodola affianca l’arte visiva ad altre discipline: letteratura, musica, cinema, design. Mostra fin dall’inizio della sua carriera una passione per i materiali plastici, che sagoma e colora con una tecnica personale attraverso l’uso di tinte acriliche. In seguito, sperimenta l’introduzione della luce nei suoi lavori: nascono le sculture luminose, statue in plexiglas illuminate internamente con tubi luminosi, che caratterizzeranno tutta la sua produzione artistica.

La mostra è ideata e curata da Vernice Progetti Culturali, con la preziosa collaborazione di Mirabili.

Sarà possibile visitare l’esposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 18.

Per informazioni: 0577-226406; mail i[email protected].