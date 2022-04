FMps, l’utile vola nel bilancio 2021. Forte: “Risultato importante in anno difficile”

Un risultato di esercizio “sicuramente importante” ottenuto in un anno “difficile e impegnativo, soprattutto per la volatilità nei mercati finanziari”. È Marco Forte, provveditore di Fondazione Monte dei Paschi, che commenta il bilancio 2021 di Palazzo Sansedoni. La cifra che salta subito agli occhi è quella degli utili, che sono superiori a 160 milioni di euro. “Ma certamente incidono i numeri delle transizioni legali chiuse con Mps e con altre banche”, ricorda il provveditore. Per l’esercizio 2021, che chiude anche il mandato 2018-2022 dell’organo amministrativo, Forte evidenzia anche altri aspetti come l’avanzo di esercizio corrente che è di 9 milioni di euro. “Gran parte dell’utile è stato accantonato al patrimonio, era questo il nostro obiettivo-continua-. Ma ci sono anche risorse per il territorio che cercheremo di investire in progetti di largo respiro. Uno lo sapete di già”, aggiunge Forte riferendosi all’acquisto di FMps dei locali dell’ex-Siena Biotech, un’operazione effettuata con l’obiettivo di assicurare la disponibilità dell’edificio, mediante locazione, a TLS, per sostenere il progetto di sviluppo del Parco scientifico senese. “Adesso c’è una nuova deputazione amministratrice entrata in carica Ed ora il nostro auspicio è di lavorare bene e in modo compatto per portare avanti gli interessi del territorio”, conclude Forte.