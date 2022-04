FMPS, la Lega: “Grave sgarbo istituzionale: sì a scelte condivise, no ai colpi di mano”

“Abbiamo appreso con sconcerto e profonda delusione le notizie sul tentativo, da parte di alcuni membri della deputazione generale, di forzare la mano sulle prossime scelte per il rinnovo degli organi di governo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.Se la logica che deve guidare i vari stakeholder è quella – come detto da tutti a più riprese – della ricerca della massima condivisione, per dar vita a una nuova governance della Fondazione che abbia la massima forza e autorevolezza possibili, appaiono davvero sbagliati nella forma e nella sostanza questi tentativi di colpi di mano”. Lo scrivono in una nota gli esponenti della Lega Nord di Siena.

“Sono azioni che mostrano poco rispetto per la città di Siena. Rappresentano un pesante sgarbo istituzionale verso il Comune. E rischiano di complicare e avvelenare, in modo inutile e miope, il processo di scelta dei nuovi vertici della Fondazione -continuano-.Il Sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha chiaramente espresso la logica che dovrebbe guidare chi ha realmente a cuore il bene della comunità senese. E cioè la ricerca della massima condivisione possibile. Non accelerazioni e sportellate, in un tutti contro tutti che rischia solo di fare danni. Per parte nostra, rilanciamo la tesi del confronto, un confronto franco e leale. Il rischio altrimenti è quello di attivare una spirale di veti e contro-veti che farebbero solo il male del territorio.”