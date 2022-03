FMps, Fondo rotativo di assistenza tecnica: riaperti i termini per la partecipazione

C’è tempo fino al prossimo 14 aprile (entro le 15.30) per partecipare all’avviso della Fondazione Mps “Fondo Rotativo di Assistenza tecnica” rivolto agli Enti Pubblici Locali e ai Consorzi di Bonifica operanti in provincia di Siena per favorire gli investimenti sul territorio.

Il Fondo rotativo di Assistenza Tecnica, promosso da Fondazione Mps, in collaborazione con Sistema Iniziative Locali – SINLOC e la Finanziaria Senese di Sviluppo – FISES, è stato creato per fornire accompagnamento tecnico e sostegno finanziario alla progettazione per la candidatura su bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) o dell’Unione Europea, come il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-27, o su altre misure di finanziamento pubblico regionali e nazionali.

Il Fondo, del valore di 1 milione di euro stanziato dalla Fondazione Mps, con possibilità di ulteriori integrazioni in corso di anno, avrà una logica rotativa, prevedendo la restituzione delle somme erogate nell’ipotesi di successo delle candidature ai bandi sopracitati.

L’avviso, e tutte le informazioni utili in merito, sono consultabili sul sito web della Fondazione Mps.