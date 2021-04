FMps e Anci Toscana, domande aperte per il bando 5&5

Sono aperti i termini per partecipare al nuovo bando “5&5”, sviluppato nell’ambito della collaborazione triennale fra Fondazione Mps e Anci Toscana, in virtù di una condivisione di tematiche e con l’obiettivo di lavorare insieme per promuovere interventi innovativi di sviluppo di comunità, attraverso forme di amministrazione condivisa e collaborativa.

Il nome del bando prende spunto dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore dedicato proprio alla co-programmazione e co-progettazione fra enti privati ed enti pubblici come nuova opportunità di collaborazione a favore delle comunità. “5&5” persegue l’obiettivo di promuovere la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di comunità coesive ed inclusive, anche attraverso la creazione e il rafforzamento di servizi e legami di prossimità e meccanismi di coinvolgimento ed ingaggio della comunità di riferimento, con particolare riferimento alle aree periferiche della provincia di Siena.

Il bando si rivolge a partenariati pubblico-privati composti da almeno un’amministrazione comunale, una cooperativa di comunità ed un ente di Terzo Settore.

I progetti selezionati e approvati potranno contare, oltre al sostegno economico, anche su percorso di tutoraggio e accompagnamento.

La Fondazione mette a disposizione risorse per 50 mila euro. È possibile partecipare fino al 10 giugno 2021, compilando l’apposita modulistica presente nel sito della Fondazione.

Il bando sarà illustrato nei dettagli nel corso dell’appuntamento digitale in programma il 29 aprile alle ore 16. Sono previsti gli interventi di Emiliano Fossi, Responsabile Economia Civile Anci Toscana e Sindaco di Campi Bisenzio; Daniele Messina, Responsabile attività istituzionale della Fondazione Mps e Leonardo Marras Assessore Regione Toscana. Seguirà un momento dedicato alle domande con Carlo Andorlini, esperto di innovazione sociale, sistemi collaborativi e tutor del bando. L’incontro sarà moderato da Niccolò Romano della Fondazione Mps. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-bando-5-e-5-151283822987

Per informazioni è possibile scrivere via mail all’indirizzo [email protected] o contattare telefonicamente il numero 0577/246029 e mobile 340/7047736.