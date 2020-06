FMps, bando Ikigai per i giovani: prorogata scadenza iscrizioni

Iscrizioni aperte fino al 5 luglio per partecipare alla terza edizione dell’incontro di orientamento digitale per il bando Iikigai promosso dalla Fondazione Monte dei Paschi. Il bando Ikigai è orientato sulla crescita personale dei ragazzi con età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

finanziato interamente dalla Fondazione Mps con un plafond complessivo di 300 mila euro e si avvale del patrocinio della Regione Toscana, della collaborazione con la Camera di Commercio di Siena e Arezzo e del partenariato tecnico di Pluriversum. L’avviso è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in provincia di Siena, o che possano documentare di aver svolto un percorso di studi della durata di almeno un anno in provincia di Siena, i quali sono invitati a presentare progetti con caratteristiche di training on the job, attraverso periodi di stage in azienda in Italia o all’estero; formazione superiore post universitaria e/o post diploma finalizzata all’inserimento lavorativo; autoimprenditorialità e start-up di impresa, che lascia spazio ad una propria idea imprenditoriale.

I dettagli sul bando e la procedura di candidatura sono consultabili nel sito https://ikigai.fondazionemps.it/