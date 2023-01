FMps, Alessia Campopiano potrebbe essere nuovo membro della deputazione generale

L’avvocato Alessia Campopiano potrebbe essere nuovo membro della deputazione generale di Fondazione Monte dei Paschi ed è stata designata dal sindaco Luigi De Mossi in sostituzione di Riccardo Baccheschi, ad di Achilles Vaccines che si era dimesso a metà dicembre. Classe 1974, nata a Siena ma residente a Monteriggioni, Campopiano è figura attiva anche nella politica locale ed è esponente di Siamo Siena, la lista civica che appoggia l’amministrazione De Mossi e di cui fanno parte anche l’ex-assessore allo sport Leonardo Tafani e i due consiglieri comunali Federico Minghi e Maria Concetta Raponi. In passato Campopiano si era candidata come consigliere comunale a Monteriggioni, nella lista Per Monteriggioni di Raffaella Senesi.