Flai Cgil Siena: “Indennità di disoccupazione agricola 2022, ecco come chiederla”

La FLAI CGIL di Siena informa che i lavoratori agricoli che hanno avuto, nel corso del 2021, un rapporto di lavoro agricolo potrebbero aver diritto alla disoccupazione agricola, nello specifico i dipendenti a tempo determinato-avventizi occupati in agricoltura e quelli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno. Questi lavoratori potrebbero aver diritto anche ad assegni familiari, integrazione maternità, rimborso spese mediche o malattia, indennità infortunio e dentista. Per presentare la domanda sono necessari i seguenti documenti: fotocopia della carta d’identità e codice fiscale (per extracomunitari: passaporto o permesso di soggiorno), buste paga 2021 (per controllare in seguito la correttezza della liquidazione INPS), coordinate bancarie codice IBAN, modelli 730 Redditi 2019 e 2020 per richiesta assegni nucleo familiare. Contatta la FLAI CGIL di Siena entro il 31 Marzo 2022 per prendere l’appuntamento: per l’Amiata e la Val di Chiana telefonare ad Andrea cell.348 2843342, per la Val d’Elsa ad Antonella cell.347 7139452, per Siena e la zona senese ad Antonio cell.342 7708824.