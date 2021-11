Fir Toscana nomina la propria squadra

La struttura toscana della Federazione Italiana Ricetrasmissioni completa i propri organi statutari. Dopo la conferma del presidente Ezio Sabatini, lo scorso 27 giugno 2021 a Pistoia, i CB toscani si sono nuovamente riuniti, ieri 28 novembre 2021, al Circolo “Bella Bimba” di Livorno. I delegati delle 25 associazioni, provenienti da 8 province, hanno ratificato le proposte di staff dirigenziale per i prossimi 3 anni. I vice presidenti saranno il riconfermato Cesare Pardini e Federica Pavone, new entry e prima donna toscana a ricoprire il ruolo. La segreteria vedrà l’ impegno di Giuseppe Novellino mentre la tesoreria rimarrà a Franco Festi.

Nell’occasione i delegati hanno ricevuto la visita sia del sindaco di Livorno con delega alla Protezione Civile, Luca Salvetti, che della vicesindaco, con delega all’associazionismo, Libera Camici.

“Ora che la struttura è nel pieno della sue funzioni – dice il Ezio Sabatini – possiamo lavorare per il futuro”. “Dopo l’onore di avere ospitato in Toscana le celebrazioni per i 50 anni della FIR CB Nazionale – prosegue il presidente – abbiamo molte sfide davanti, a partire dal prossimo congresso della Federazione, previsto per fine 2022, fino ai vari adeguamenti normativi passando per il trasferimento della sede legale a CastelFiorentino. Tutto questo in un mondo che ancora a che fare con il COVID e che vedrà di nuovo il volontariato in prima fila”