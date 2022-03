Festa della donna, panchina rossa in Piazza Tolomei, dalla polizia dépliants informativi per i cittadini

Oggi, in occasione della Giornata internazionale delle donna, anche la Polizia di Stato di Siena ha voluto essere presente, per sensibilizzare i cittadini sul tema del contrasto alla violenza di genere, nell’ambito della campagna “Questo non è amore”. Per l’occasione è stato organizzato un punto informazione in Piazza Tolomei, dove i poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura hanno preso contatti con la gente, distribuendo anche materiale informativo realizzato appositamente dal Dipartimento della P.S..

Al gazebo ha portato i suoi saluti anche il nostro Questore Pietro Milone.