Federazione degli ordine dei medici, Monaco confermato segretario generale

Roberto Monaco, presidente dell’ordine dei medici di Siena e direttore Uoc Qualità e Rischio clinico dell’Asl sud est è stato confermato nuovamente segretario generale della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Lo ha annunciato lui stesso in un post sui social, “Rieletto all’unanimità segretario nazionale” della Federazione, “oltre che l’orgoglio di rappresentare i medici italiani significa sentire tutta la responsabilità di rappresentare la Professione medica in un periodo così difficile”, ha scritto Monaco. “Avrò accanto, anzi starò accanto, ad un grande Presidente, Filippo Anelli, un grande vice presidente Giovanni Leoni, un grande Direttore generale Enrico De Pascale e a grandi colleghi del comitato centrale -prosegue-. Continuerò ad imparare da loro e a mettermi al servizio della scienza e della professione medica”. Monaco conclude: “Questo risultato lo dedico a chi mi vuole bene ( spero in tanti ) e lo dedico alla sanità senese e a tutti quei colleghi che sono onorato di rappresentare come presidente dell’Ordine di Siena”