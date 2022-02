Febbraio è alla scoperta del territorio: a Montalcino arte e buon vino , San Gimignano racconta gli etruschi

Un febbraio all’insegna di cultura, arte, spiritualità, scoperta del territorio, della sua storia e dei suoi tesori enogastronomici. Così le terre di Siena si raccontano, dalla Val d’Elsa alla Val d’Orcia, con alcuni appuntamenti imperdibili grazie a Opera Laboratori e Fondazione Musei Senesi.

San Gimignano – Il primo evento è a San Gimignano dove domani e sabato 19 febbraio, dalle 15, si potrà ammirare la mostra Hinthial – L’ombra di San Gimignano. I Musei di San Gimignano offrono infatti l’opportunità di effettuare visite guidate alla collezione che racconta l’eredità etrusca raccolta dalla città turrita. Protagonista dell’esposizione è una statuetta di bronzo alta più di 64 cm che è il punto finale di un percorso artistico che si chiama appunto “Hinthial”, cioè “anima” o “sacro” in etrusco, e che è stato concepito per accompagnare il visitatore nel paesaggio sacro di San Gimignano in età etrusca e romana. Per info e prenotazioni: Tel. 0577286300; [email protected]; www.sangimignanomusei.it

Montalcino – Domenica 20 invece continua ‘InChiostro’, il progetto di valorizzazione dell’oro di Montalcino. InChiostro’ è una ricetta poliedrica che propone un’ampia esperienza territoriale a partire dai chiostri del complesso di Sant’Agostino a Montalcino, sede delle raccolte museali archeologica, civica e diocesana, e del Tempio del Brunello, percorso immersivo ed emozionale creato per scoprire il Brunello di Montalcino, il vino re di questo territorio. Tre saranno gli appuntamenti imperdibili nel comune ilcinese. Per la partecipazione agli eventi è necessaria la prenotazione chiamando +39 0577/286300 o scrivendo [email protected] . Si ricorda il rispetto delle vigenti norme in materia di green pass.

Il primo evento sarà alle alle 12: Tra mostri e fogliami. La cosiddetta ceramica di Montalcino; successivamente in Enoteca secondo appuntamento con Sparkling Montalcino: quattro chiacchere dal vivo sorseggiando le bollicine del Brunello. Il costo è di 15 euro.