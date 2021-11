FdI Siena si presenta, convegno con amministratori, associazioni e cittadini

“Venerdì pomeriggio la classe dirigente di Fratelli d’Italia di Siena si è presentata al suo stesso partito e alla città. In una iniziativa realizzata a Palazzo Patrizi, introdotta e moderata dal coordinatore comunale Enrico Tucci si sono confrontati gli Amministratori che gestiscono Fondazioni e partecipate nonché i Presidenti delle Commissioni Consiliari, guidati dal Capogruppo Maurizio Forzoni. Le conclusioni di Francesco Michelotti, commissario provinciale di FdI, hanno rimarcato il ruolo della Destra di governo, caratterizzata da una classe dirigente di qualità ed orientata ad un’azione politica che ha nell’interesse pubblico l’unico obiettivo da perseguire. Fratelli d’Italia è un partito in crescita ed inclusivo che intende promuovere la formazione di una valida classe dirigente, valorizzando le persone in possesso delle migliori competenze per il governo della Città”, lo si legge in un comunicato del partito.