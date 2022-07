I Vigili del fuoco del comando di Siena, sede centrale, sono intervenuti alle ore 14:55 nel comune di Monticiano in località Scalvaia, per la ricerca e il recupero di una famiglia di escursionisti con bambini di 10 e 13 anni che avevano perso l’orientamento nella zona del fiume Farma. La sala operativa ha provveduto a localizzare la famiglia, inviando in soccorso la squadra di terra che li ha recuperati riportandoli all’autovettura.