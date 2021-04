Fabrizio Stelo nuovo prefetto di Oristano, è il più giovane d’Italia

Il ‘senese’ Fabrizio Stelo è il nuovo Prefetto di Oristano ed è il più giovane d’Italia a ricoprire questo incarico. Oggi, mercoledì 28 aprile, è subentrato al posto di Gennaro Capo. Stelo è nato a Roma, ma ha vissuto a Siena per oltre 50 anni. Questa mattina si è presentato alla stampa e ai cittadini, sottolineando la sua soddisfazione per questo incarico. “Sono onorato – ha detto – per noi la nomina a prefetto è il traguardo massimo”. Contradaiolo della Selva, Stelo si è laureato in Scienze politiche, è giornalista pubblicista dal 1996. Prima di arrivare a Oristano ha lavorato al Ministero degli Interni e precedentemente è stato capo ufficio stampa delle Prefetture di Firenze e Livorno. Al nuovo prefetto d’Oristano i migliori auguri, con stima ed amicizia, da parte della redazione