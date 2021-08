Evade dai domiciliari e aggredisce il vicino con un cacciavite: arrestato un 88enne

Ha tentato di trafiggere il vicino con un cacciavite ed è stato arrestato dai carabinieri.

Il fatto è avvenuto a Colle Val d’Elsa, ieri, poco dopo mezzogiorno. L.C., un anziano 88enne, noto alle forze dell’ordine per pregressi violenti fatti di cronaca, e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ha aggredito il vicino di casa G.A. 58enne . Fortunatamente G.A. si è accorto del pericolo che incombeva alle sue spalle e per un soffio ha schivato il fendente. I colpi di cacciavite sono stati parati con lo zaino, chiaro era l’intento dell’88enne di ferire, se non peggio, il suo vicino. Aiutato da un passante, che stava assistendo al greve evento, G. A è riuscito ad immobilizzare e disarmare il suo aggressore che, nonostante ridotto all’impotenza, da terra continuava a minacciarlo di morte.

Sul luogo sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione di Colle di Val D’Elsa che, preso in consegna L.C., lo hanno dichiarato in stato di arresto. Gli stessi militari hanno poi accertato che l’aggressione era nata da alcuni dissapori causati da rapporti di vicinato deteriorati per futili motivi. Per tale ragione il G.A. da tempo subiva minacce di morte dal suo anziano vicino che, a dispetto dell’età, si è dimostrato veramente pericoloso.

L’88enn è stato quindi segnalato in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Siena per atti persecutori ed evasione dagli arresti domiciliari