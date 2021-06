Euro 2020, bar e ristoranti di Siena potranno fare vedere le partite alla clientela

Chi ha un bar , un ristorante o un altro esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed è titolare di concessione di suolo pubblico potrà, eccezionalmente, “installare all’esterno schermi o televisori per permettere alla clientela di assistere alla diretta dei match per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della partita stessa e comunque non oltre le 24”. Lo fa sapere palazzo Pubblico in una nota stampa che spiega nel dettagli la nuova ordinanza del sindaco di Siena Luigi De Mossi. “La visione dell’evento di rilevanza internazionale dovrà, inoltre, avvenire nel rispetto delle linee guida regionali idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da covid; per questo non sono permesse forme di aggregazione o assembramenti anche occasionali”, è quanto si legge nella nota che prosegue “a ciò si aggiunge il divieto di modificare la normale sistemazione degli arredi, utilizzare ulteriori amplificatori rispetto a quelli già presenti sulle apparecchiature, nonché canti, balli o schiamazzi a disturbo della quiete pubblica”. Per gli esercenti sarà vietato richiedere “corresponsione economica sotto forma di biglietto o di maggiorazione dei prezzi delle consumazioni”, così si conclude il comunicato.