Etruria Retail lancia un contest per le associazioni, il primo premio vale 6mila euro

E’ di 6mila euro il valore del primo premio che sarà messo in palio da Etruria Retail per il concorso ‘Insieme per vincere. In gara per il territorio’ rivolto a tutte le associazioni locali.

Partecipare all’iniziativa, organizzata per festeggiare i primi 60 anni di Etruria Retail, è semplice: basta registrare un’associazione no profit, di qualsiasi natura, entro il 30 settembre sul sito www.insiemepervincere.net, compilare il modulo on line e chiedere ai propri sostenitori di essere votati. In palio per le prime tre Onlus più votate andranno al primo classificato un premio di 6.000 euro; al secondo 3.000 euro e al terzo 1.000 euro.

I clienti dei supermercati e negozi associati Etruria Retail a insegna Carrefour Market ed Express delle aree della Toscana, Umbria e Alto Lazio ogni 10 euro di spesa riceveranno sullo scontrino un codice stampato da usare sul sito www.insiemepervincere.net per votare l’associazione del cuore. I clienti oltre a votare per una Onlus potranno partecipare, conservando lo scontrino, all’estrazione finale del concorso e vincere buoni spesa da spendere nei punti vendita aderenti all’iniziativa.

“Il concorso – spiega Maurizio Nicolello, direttore commerciale Etruria Retail – fa parte delle iniziative che stiamo organizzando per celebrare i nostri primi 60 anni Territorialità e creazione di valore sono, insieme alla fiducia, i nostri valori fondanti. Per questo in un momento così difficile abbiamo deciso di essere al fianco delle Onlus locali che, mai come adesso, hanno bisogno di essere sostenute per continuare a svolgere quella funzione di presidio sociale fondamentale per le comunità. I clienti potranno votare l’associazione del cuore e spingerla per essere una delle tre finaliste che potrà ricevere la donazione in denaro. Per Etruria Retail il valore sociale si traduce in qualità dei rapporti, rispetto dei territori e sostegno alle comunità”.

Info e modalità di partecipazione al concorso. Le associazioni hanno tempo per iscriversi al concorso su www.insiemepervincere.net fino al 30 settembre. Fino al 31 ottobre i clienti potranno fare la spesa nei punti vendita e votare la Onlus del cuore. I vincitori saranno proclamati il 30 novembre 2021.