Etruria Retail e Carrefour, la novità nel cuore di Siena: ecco il nuovo negozio

Un 2020 ricco di novità per Carrefour Express che, per la prima volta, approda a Siena aprendo un nuovo punto vendita in via dei Rossi. Un nuovo supermercato che entrerà a far parte della rete di vendite di Etruria Retail, azienda senese, leader nel campo della produzione del centro Italia. Un nuovo punto vendita innovativo, cercando di fruire una spesa veloce, fornendo i migliori prodotti tipici del nostro territorio. Sei nuove assunzioni con persone tutte sotto ai 30 anni.

“Il rapporto commerciale con Carrefour è per noi interessante – fa sapere Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Ratail – perché ci unisce ad una delle aziende più grandi al mondo. il nostro contributo sarà quello di legare l’azienda al nostro territorio, fornendo dei punti vendita, diversi da quelli che sono i liberi servizi totali che fanno nelle grandi città. Noi siamo ancora legati al nostro rapporto, alla nostra cucina”.

Ed è proprio il territorio l’obiettivo principale di Etruria Retail, quello di mantenere ancora vivo il rapporto, cercando di fornire, attraverso i suoi punti vendita, prodotti freschi tipici del territorio.

“La filiera dei prodotti di marca privata che si chiama ‘Terre d’Italia’, è particolarmente interessante – continua Costantini -, Carrefour ha iniziato a pensare che in Italia si entra con un concetto diverso da quello delle grandi città. Io mi aspetto di poter continuare a svolgere il nostro lavoro come azienda del territorio, siamo in crescita proprio per questa relazione con il territorio”.

“Un evento molto importante, il fatto che Carrefour abbia deciso di investire nel territorio di Siena – conclude l’assessore Alberto Tirelli -, credo sarà molto utile per i residenti della via. L’investimento sul nostro territorio ha una rilevanza di carattere occupazionale non indifferente, magari non parliamo di numeri particolarmente significativi, ma sono piccole gocce che contribuiscono, anche in un periodo di crisi come questo, a dare fiducia a tutte quelle persone che non riescono a trovare lavoro”.

Niccolò Bacarelli