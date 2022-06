Eths incontra gli studenti americani che partecipano a Florence Health Institute

Nell’auditorium della Fondazione Toscana Life Sciences, la società Eths Srl, parte del Gruppo VisMederi, ha ricevuto le visita gli studenti statunitensi provenienti dalla Kent State University, che partecipano al programma “Florence Health Institute” (Fhi). L’appuntamento è stato utile per riprendere una tradizione già consolidata ma che, necessariamente, aveva subito uno stop legato alla pandemia Covid.

Ad accogliere gli studenti e i docenti Christopher Woolverton e Pamela Stevenson, sono stati Emanuele Montomoli, fondatore e responsabile scientifico di VisMederi, Sara Pugliese, amministratore unico di VisMederi Holding ed Eths e Veronica Cannucci, executive programs associate in Eths.

Dopo i saluti di benvenuto da parte di Emanuele Montomoli e Sara Pugliese, gli studenti, che stanno seguendo un percorso formativo in sanità pubblica, hanno assistito ad una lezione, tenuta da Veronica Cannucci, su come le malattie infettive abbiano inciso nella storia umana e sul fondamentale ruolo dei vaccini nel miglioramento della qualità della vita umana. In particolare, è stata illustrata la tradizione senese in un campo così importante tracciando, in modo sintetico, le scoperte fondamentali nell’ambito delle scienze della vita e della salute pubblica.

Queste tematiche, certamente rilevanti e specifiche, sono state inoltre inserite nel contesto naturalistico e storico senese a testimonianza di come scienza, ricerca e cultura siano campi necessariamente interconnessi e che solo tramite la valorizzazione di tutte le competenze sia possibile raggiungere, ieri come oggi, traguardi importanti.