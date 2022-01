Estra per lo sport, aperto il bando della quinta edizione del premio giornalistico

Estra, multiutility del settore energia, che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, rinnova il proprio impegno verso lo sport, realizzando la V Edizione del premio giornalistico, “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie” e la II Edizione della Call to Action “Le buone notizie dello sport”.

Il Premio Giornalistico prosegue dopo il successo della IV edizione che ha visto oltre 300 tra articoli e servizi radio televisivi di giornalisti professionisti, pubblicisti, collaboratori che, attraverso i loro elaborati, hanno espresso al meglio il ruolo di promozione sociale e di agenzia educativa dello sport attraverso l’affermazione dei suoi valori.

Sette premi quest’anno, di cui tre nazionali (stampa, tv/radio e web), quattro speciali (Alla Carriera, Donna di Sport, Premio Redaelli, Premio Territorio), più la possibilità per la giuria di assegnare menzioni speciali, caratterizzeranno la V edizione del Premio, che si concluderà con una cerimonia alla presenza dei vincitori, ospiti e giuria.

È possibile partecipare scrivendo a: [email protected] Saranno presi in considerazione articoli e servizi pubblicati dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2022, giorno di chiusura del bando.

Dopo il successo della I Edizione della Call to action che ha visto l’adesione di 90 società nelle regioni di Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, l’iniziativa è stata confermata anche nel 2022, con il desiderio di vicinanza e partecipazione alla vita quotidiana di chi si adopera quotidianamente per migliorare la vita delle famiglie. saranno presi in considerazione gli elaborati di attività svolte nel periodo 1 luglio 2021 – 20 luglio 2022.

Anche in questa edizione i migliori progetti di ogni regione, scelti da un’apposita giuria, saranno premiati dall’azienda conferirà con una donazione di € 4.000 a supporto dell’attività sportiva.

In ogni regione sarà realizzata una cerimonia di premiazione abbinata a un momento di formazione per le società del territorio.

USSI sarà anche nella V Edizione partner dei due progetti e insieme a Estra, organizzerà nella primavera due webinar on line della durata di tre ore, con diritto di credito formativo per i giornalisti partecipanti.

I bandi di partecipazione sono disponibili ai seguenti link:

Estra SpA: https://corporate.estra.it/comunicazione/estra-premio-giornalistico-estra-per-lo-sport

SG Plus: https://www.sgplus.it/2022/01/26/premio-estra-v-edizione-e-call-to-action/

USSI: http://ussi.it/2022/estra-lo-sport-bando-premio-giornalistico-call-to-action/