Estra Energie, proroga per la selezione del personale per attività di trading

E’ stata prorogata al 10 gennaio 2022, la selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale idoneo per attività di supporto alla struttura di approvvigionamento strategico gas e power (supply e operations), con sede di lavoro a Prato.

Tra i requisiti minimi obbligatori: TITOLO DI STUDIO/ESPERIENZA PROFESSIONALE: Laurea triennale in Ingegneria oppure Informatica oppure Matematica

OPPURE

Laurea triennale in economia con esperienza professionale di almeno 1 anno nel settore approvvigionamento Gas/Energia Elettrica

– ULTERIORI CONOSCENZE RICHIESTE:

– Buona conoscenza della lingua inglese

– Ottima conoscenza del pacchetto Office (preferibile la conoscenza del linguaggio SQL e

C#/Phyton)

Gli altri requisiti per poter partecipare alla selezione possono essere trovati all’interno dell’avviso, scaricabile all’indirizzo https://www.estra.it/lavora-con-noi/.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inviata entro il 10 gennaio 2022 esclusivamente secondo le modalità previste dall’avviso di cui sopra.