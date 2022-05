Estate in Fortezza, alzata di scudi di Benini e Michelotti: “Il Comune sia propositivo, non torni all’immobilismo del passato”

Sulla Fortezza medicea “dobbiamo essere propositivi per non tornare al triste immobilismo passato e mettere in campo tutte le migliori energie per promuovere eventi e attività, garantendo i servizi di ristorazione per gli eventi” nella stessa Fortezza o altrove.

Sul dibattito del ViviFortezza l’ultima levata di scudi arriva proprio dalla maggioranza: gli assessori Benini e Michelotti chiedono al sindaco di accelerare per offrire ai cittadini un’estate da vivere in tutto il centro storico e in Fortezza, come accaduto nella passata stagione grazie alle iniziative di ViviFortezza. La notizia in un post, apparso sui canali social del titolare alla delega allo sport e ‘firmato’ dai due, viene chiesto a De Mossi “di accelerare” per un’azione che vada nello stesso senso dell’ “iniziativa del Bastione di San Domenico”, scrivono.

Un’iniziativa che, affermano, “è stata efficace ed era molto apprezzata dai cittadini oltre a non sovrapporsi ad alcuna altra attività della zona, garantendo la presenza di giovani e della comunità cittadina nel periodo estivo, in modo fluido in tutto il centro storico”. Proseguono i due assessori: “Lavoriamo affinché sia pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse per garantire un servizio che bene ha funzionato ma che necessita di qualche correttivo”.

Ed ancora , continuano, “auspichiamo che si possa andare nella direzione di una manifestazione di interesse per riprendere le fila del discorso che vede la Fortezza e il suo utilizzo come punto programmatico”. Ma se l’elenco degli eventi “appare di rilievo” Benini e Michelotti evidenziano come sia necessario riproporre “un servizio che renda la Fortezza fruibile anche al di fuori, così come a servizio degli eventi stessi. La formula è vincente e va nell’interesse della città, della sua popolazione”.