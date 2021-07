Esce di strada e si ribalta con l’auto, grave una 52enne

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est per un incidente alle 14.53 nel comune di Castelnuovo Berardenga sulla Siena-Bettolle in direzione Bettolle, all’altezza dello svincolo di Colonna del Grillo. Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in un fosso con paziente incastrata e liberata dopo un lungo intervento. si tratta di una donna di 52 anni, trasportata in codice 3 (rosso) al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto l’automedica del 118, la Misericordia di Rapolano Terme, Vigili del Fuoco, Polizia stradale