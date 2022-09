Esce dal carcere, si ubriaca, aggredisce ragazzini e danneggia negozi: arrestato

Appena uscito dal carcere, invece di tornarsene a casa, si è ubriacato ed ha poi aggredito dei ragazzi – di cui uno è un minore- con calci e pugni, ha danneggiato i loro motorini, ha distrutto a calci la vetrina di un’edicola e ha danneggiato l’insegna di un salone per donne. Così lo scorso sabato un giovane colligiano, con precedenti, è stato arrestato, l’unico modo per impedirgli di continuare a danneggiare cose e fare male a qualcuno. Ad intervenire sono state le forze dell’ordine chiamate dai passanti. Sul posto erano presenti i carabinieri della stazione di Colle Val d’Elsa, di quella di Poggibonsi – chiamati a rinforzo- ed un agente della polizia municipale del Comune valdelsano. Il giovane è stato arrestato dopo vari tentativi di mediazione volti a farlo calmare e a desistere dalle azioni criminose, tentativi che purtroppo non sono serviti a molto. Il soggetto, quindi, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, è stato portato alla caserma dei carabinieri di Poggibonsi a disposizione della procura della Repubblica di Siena. A seguito del rito per direttissima fissato per oggi l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.