Enoteca Italiana Siena, prima uscita ufficiale: domani D’Aquanno protagonista a Roma

Domani, venerdì 7 luglio, Elena D’Aquanno, coordinatrice della cordata che ha recentemente acquisito il marchio Enoteca Italia Siena, interverrà alla cerimonia di premiazione del 21esimo concorso enologico internazionale Città del Vino 2023. L’evento si terrà dalle 11 a Roma, presso il Palazzo Senatorio, in piazza del Campidoglio.

“Ringrazio l’associazione Città del Vino – afferma D’Aquanno – per il lavoro che svolge da oltre 35 anni, e di cui questo concorso non è che una delle attività. E la ringrazio anche per l’invito non solo a partecipare, ma anche a portare il saluto di Enoteca Italiana Siena, a poche settimane dall’assegnazione di un marchio che ha rappresentato e tornerà a rappresenterà un pezzo importante di storia dell’enologia nazionale, in ogni sua declinazione. Un concorso, quello che vedrà l’atto conclusivo domani a Roma, che rende merito all’impegno dei vitivinicoltori che quotidianamente si dedicano alla produzione di vini di qualità. Sono onorata di prendere parte a nome di Enoteca Italiana Siena alla cerimonia, e felice che la prima uscita ufficiale sia proprio per questa occasione, viste le tante affinità che legano l’associazione a EIS”, conclude D’Aquanno.