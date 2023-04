Ennesimo pareggio per la Robur: col Gubbio è 2-2

Pareggia ancora il Siena, che con il Gubbio agguanta in extremis il 2-2. Si tratta, nelle ultime tredici partite, del nono pareggio (insieme a tre sconfitte e una vittoria) per la squadra bianconera che nonostante tutto non perde ulteriore terreno nella corsa play-off. A portare in vantaggio la squadra senese era stato Riccardi, imbeccato alla perfezione da Disanto, al 24′ ma nel secondo tempo il Gubbio riacciuffa il pari grazie alla prodezza balistica di Vazquez dopodiché è Bontà che firma il controsorpasso. Nel finale, proprio quando tutto sembrava finito, ci pensa Disanto a evitare la sconfitta ai suoi. Per il Siena, ora, rimangono gli ultimi due impegni della stagione regolare, a Fiorenzuola sabato 15 aprile, e in casa con l’Entella domenica 23 aprile.

Siena (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Riccardi, Motoc, Favalli; Buglio, Collodel, Meli; Belloni, Disanto; Paloschi.

Panchina: Manni, Berti, Frediani, Bearzotti, Ciurli, Petrelli, Verduci, Rizzo, Rusnak, Leone, De Santis, Picchi, Orlando. Allenatore: Guido Pagliuca.

Gubbio (3-4-2-1): Greco; Portanova, Signorini, Bonini; Corsinelli, Bulevardi, Bontà, Nicolao; Arena, Spina; Vazquez.

Panchina: De Luca, Di Gennaro, Semeraro, Redolfi, Buzzi, Morelli, Tazzer, D’Angela, Arras.

Allenatore: Piero Braglia.

Parte forte il Siena che va vicino al gol già all’8′ con Paloschi che, servito bene da Disanto, non riesce a impattare il pallone adeguatamente. Il Gubbio prova a rispondere in contropiede ma la retroguardia toscana, per ora, sembra resistere. La rete del vantaggio arriva al 24′: calcio di punizione pressoché perfetto di Disanto che pesca Riccardi in area di rigore. Il difensore gira bene di testa e la palla si insacca in rete, 1-0 per il Siena. Gli eugubini cercano la replica senza successo. Il primo tempo si chiude sull’1-0 in favore dei bianconeri.

Al rientro dagli spogliatoi è la squadra di Braglia a tornare in campo con un piglio decisamente diverso. Ed infatti, bastano sette giri di orologio agli umbri per trovare la rete del pari: Vazquez riceve al limite dell’area di rigore e, col mancino, scarica una rasoiata che si insacca alla destra di Lanni. 1-1 tra Siena e Gubbio al 53′. La Robur prova a riprendere il bandolo della matassa ma gli ospiti sembrano riuscire a essere più pericolosi. La rete del vantaggio eugubino arriva al 74′: Arras semina il panico sulla sinistra e serve Bontà che trova i tempi giusti per inserirsi. Il calciatore umbro è bravo a piazzare la sfera là dove Lanni non può arrivare. Nel finale non sembra avere la convinzione necessaria e le energie il Siena, mentre il Gubbio controlla e talvolta va vicino al tris. All’84’ chance per la formazione di casa ma la palla danza davanti alla porta senza che gli attaccanti trovino la zampata giusta. Proprio quando tutto sembrava finito, al 90′, Orlando trova Disanto in area di rigore che non sbaglia a tu per tu col portiere avversario. L’arbitro assegna tre minuti di recupero in cui è il Gubbio che cerca il gol da tre punti senza successo. All’Artemio Franchi termina 2-2.