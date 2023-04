Emergenza sfratti, Chiti: “Comune ha molti alloggi Erp. La Regione può finanziarne la ristrutturazione”

“La Regione si muova per finanziare la ristrutturazione di 80-100 alloggi Erp presenti nel nostro territorio comunale. Questa sarebbe una soluzione per dare risposta ad un fabbisogno della nostra collettività”

Così David Chiti, assessore al patrimonio del Comune, si muove sull’tema dell’emergenza sfratti nel Capoluogo.

A lanciare l’allarme sull’argomento con una nota sono stati Sunia e Cgil: gli sfratti, hanno spiegato, sono aumentati del 55% in un anno in tutto il territorio provinciale. E la situazione, secondo loro, è stata aggravata dalla “cancellazione del Fondo affitti e della morosità incolpevole non rifinanziati nella legge finanziaria approvata dal governo Meloni”.

“C’è il rischio di una bomba sociale”, è l’allerta delle organizzazioni che hanno poi chiesto a palazzo pubblico di bloccare la svendita dei suoi immobili “perché – si legge in un comunicato – sono strutture che possono invece essere destinate a persone che hanno uno sfratto esecutivo o senza fissa dimora o essere usate per rafforzare l’edilizia residenziale pubblica, che ha già un 10% di appartamenti vuoti con quasi 700 persone che sono in lista per un alloggio”.

“Alcuni immobili sono inutilizzabili come alloggi. Altri dovrebbero essere risistemati secondo i parametri della Regione con costi che sarebbero difficilmente accessibili per Siena Casa”, questa è la risposta di Chiti che però poi ha fornito una proposta alternativa e cioè, appunto, quella di riqualificare un numero abbondante di strutture di edilizia residenziale pubblica attraverso il sostegno economico diretto di Firenze.

“Sarebbe utile appellarsi alla Regione, dopo aver calcolato quale sarebbe il costo da sostenere per dare un aiuto a quella che è una necessità concreta”, le parole di Chiti.

MC