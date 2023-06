Emergenza, domani in Toscana il test operativo del sistema nazionale IT-Alert

Domani la Toscana sarà coinvolta nel test operativo del sistema nazionale IT-Alert.

IT-Alert è il nuovo strumento di allarme messo a punto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Mercoledì 28 giugno il Dipartimento effettuerà un test su tutta la nostra regione: alle 12 circa tutti i telefoni cellulari accesi presenti in Toscana riceveranno un segnale acustico di allarme ed un messaggio che avvisa gli utenti del test in corso (il messaggio sarà in lingua italiana e inglese) invitandoli a inviare un feedback.

Il sistema non è attualmente attivo per i casi reali, verrà progressivamente attivato al termine della fase di sperimentazione e a seguito dell’emanazione delle relative disposizioni operative a scala nazionale solo per alcuni rischi specifici.

Nessuna azione sarà richiesta da parte dei destinatari, se non prendere visione del messaggio ed eventualmente compilare il questionario. Tutte le attività in corso sul telefono verranno interrotte per alcuni istanti per la presa visione del messaggio.