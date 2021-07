Emanuele Montomoli riconfermato presidente dell’Asd Costone Siena

Emanuele Montomoli è stato riconfermato, per il 3rzo mandato consecutivo, presidente dell’Asd Costone Siena. Il suo percorso alla guida della Società è iniziato nel giugno del 2017. Lunedì scorso l’assemblea dei soci ha provveduto a eleggere anche il nuovo Consiglio Direttivo che passa dai 19 agli attuali 9 elementi. Questa la composizione: Vice presidente Roberto Rosa, Direttore Generale Andrea Naldini, Segretario generale Roberto Bruttini, Tesoriere Andrea Scapigliati; Consiglieri: Laura Corbini, Filippo d’Aubert, Patrizia Morbidi, Guido Sani; Sindaci revisori: Daniele Frignani, Enzo Frignani, Alfio Lorenzetti, Mario Rossi (supplente). Compongono il Collegio dei Probiviri: Guglielmo Centini, Massimo Fabio, Giulio Cesare Ricci. Gli eletti rimarranno in carica per il biennio 2021-23. Tra i primi a fare le congratulazioni a Montomoli, oltre ai Soci e ai Consiglieri, è stato il Presidente del CSI di Siena, Alessandro Bellini, presente al Ricreatorio Pio II in quanto in contemporanea si è svolto un Torneo di calcetto organizzato proprio dal Csi che in pratica ha preso pianta stabile all’interno dei locali del Costone, trasferendoci la sede e l’attività. ha commentato Montomoli, mentre Bellini ha dichiarato: Al Torneo di calcetto, prima manifestazione del 2021 al Costone targata Csi, che ci riporta indietro negli anni con la Coppa Usac, istituita da don Vittorio Bonci e dal CSI di Siena, ha partecipato anche una compagine gialloverde capitanata da don Emanuele Salvatori, direttore del Ricreatorio e della Pastorale Giovanile di Siena.