Elezioni. Violenza di genere, Fabio: “Massima attenzione su donne e anziani soggetti a discriminazioni multiple”

Sul tema della violenza di genere serve “sostenere la formazione e la ricerca e incentivare indicatori precisi sulle discriminazioni multiple e al tempo stesso le Istituzioni devono garantire la massima attenzione sui bisogni delle donne vittime di violenza che possono essere soggette anche a discriminazioni multiple o che sono rese fragili e indifese da contesti particolari, incluse donne e ragazze con disabilità”.

Lo ha affermato Nicoletta Fabio, candidata a sindaco di Siena sostenuta dal centrodestra e da liste civiche, che ha partecipato oggi al convegno “Donne in salita, violenza di genere nelle discriminazioni multiple”, organizzato dalla Cisl Siena.

“Durante i lavori che hanno visto la partecipazione di Vittoria Doretti, responsabile rete regionale codice rosa; Simona Dei, direttore sanitario Usl Toscana Sud Est; Marco Antonio Bellini, direttore Uosa cronicità e fragilità negli anziani Aous; Vanessa Valeri, biologo sanitario Tslb Uos di tossicologia e farmacologia Aous e i dirigenti Cisl Riccardo Pucci, Ciro Recce e Benedetta Elia sono emersi numeri e situazioni che lanciano un allarme sociale, di sicurezza e cultura che devono essere monitorati e supportati quotidianamente”, commentano dallo staff di Fabio.

“La dottoressa Doretti e tutti i relatori – sostiene Nicoletta Fabio – hanno fatto emergere con molta forza un problema la cui prevenzione e soluzione deve essere una priorità della nostra società e per cui è necessario considerare in modo specifico la tutela e la garanzia dei diritti di tutte le donne”.

Per la candidata serve inoltre “premura va riservata agli anziani, anch’essi soggetti a discriminazioni e violenze spesso taciute o sottovalutate. Inoltre serve portare attenzione agli operatori sanitari che svolgono un compito fondamentale, decisivo, i quali hanno bisogno di sostegno e preparazione continua per svolgere al meglio un ruolo così delicato, come è emerso dall’importante convegno della Cisl che ringrazio per l’iniziativa”.