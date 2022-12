Elezioni, prosegue la campagna di Montomoli, Pugliese: “A lavoro per sulla commissione ‘Siena e i giovani'”

Prosegue a pieno ritmo il lavoro del comitato elettorale a sostegno di “Emanuele Montomoli sindaco”. Oggi parliamo di giovani e politica con Sara Pugliese, responsabile del comitato elettorale.

Come vede il rapporto tra il mondo giovanile e la politica?

“Il rapporto tra il mondo giovanile e la politica in questo periodo storico è prevalentemente di indifferenza e diffidenza, c’è un netto scollamento al punto che oggi è sempre più difficile parlare di politica con i giovani. A causa di questa sfiducia generalizzata assistiamo a un drastico calo della partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica del Paese e di conseguenza anche di Siena. I giovani – certo non tutti – non si fidano della politica e delle istituzioni, perché in questi anni la politica non ha dimostrato di avere in mente i loro interessi e il loro futuro. Dalle generazioni precedenti hanno ereditato la precarietà del lavoro, un mondo sempre più inquinato, una società dove è sempre più difficile vivere, comprare casa, trovare un lavoro dignitoso. I giovani di oggi – a differenza dei loro nonni e genitori – non si aspettano più risposte ideologiche dai partiti, non si ritrovano nell’attuale proposta politica, non si riconoscono in un vero leader. Chiedono una visione nella quale credere, un modello nel quale identificarsi e che sia in grado di dare risposte concrete. Le nuove generazioni sono diventate l’oggetto escluso da una politica e una cultura nate e cresciute in un mondo parallelo all’universo giovanile”.

Che cosa può fare quindi la politica per invertire questa rotta?

“Gli strumenti per riacquistare la fiducia delle nuove generazioni ci sono. In primo luogo, è necessario tornare a parlare con i giovani. Stiamo creando una commissione “Siena e i giovani” che contribuisca alla stesura del programma del candidato sindaco Emanuele Montomoli. Organizzeremo una serie di incontri con le ragazze e i ragazzi di Siena, non solo con il candidato, ma incontri centrati sulle tematiche che più stanno a cuore alle nuove generazioni con la partecipazione di esperti dei vari settori. Sono fermamente convinta che le nuove generazioni possano portare un grande contributo alla nostra città. Colgo l’occasione per invitare ragazze e ragazzi interessati a dare il proprio contributo a scriverci una mail a [email protected], oppure ad inviarci un messaggio alla pagina Facebook “Emanuele Montomoli candidato sindacosiena”.

Quindi, nel caso di una vostra elezione, anche permettere ai più giovani di partecipare alle scelte dell’amministrazione?

“È importante che chi è destinatario di una politica abbia voce in capitolo nelle questioni che lo riguardano. Le ragazze e i ragazzi devono avere il diritto, gli strumenti, il supporto, le opportunità e gli spazi necessari per partecipare come partner dell’amministrazione comunale alle politiche giovanili, è necessario che siano inclusi nei processi decisionali. Ecco perché vogliamo dare loro la possibilità di fornire idee, consigli, contribuire attivamente, monitorare e valutare l’impatto delle politiche giovanili senza limitarsi ad essere semplici beneficiari dei servizi. Se i giovani sono coinvolti, sentiranno come proprie le decisioni adottate e i servizi creati saranno più coerenti con le loro aspirazioni o i loro diritti. Inoltre, queste politiche avranno maggiori probabilità di successo! Sarebbe una bella svolta per Siena: una città che non solo ascolta le proposte di coloro che saranno il futuro della città, ma che dà loro anche la possibilità di essere parte attiva di alcune decisioni”.